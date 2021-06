AtoS : finalise l'acquisition de Processia, spécialiste de la gestion du cycle de vie des produits

Paris (France), 3 juin 2021 – Atos annonce avoir finalisé l'acquisition de Processia, intégrateur canadien de systèmes de gestion du cycle de vie des produits (Product Lifecycle Management - PLM) et partenaire « Services » mondial de Dassault Systèmes.

Fondée en 2000, Processia propose des services de conseil, d'intégration et d'infogérance aux entreprises des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, des transports, des sciences de la vie, de la fabrication discrète et des hautes technologies. Les capacités de Processia sont désormais intégrées à celles d'Atos en matière de transformation du secteur industriel, afin d'accélérer l’adoption par les entreprises des technologies de l'industrie 4.0.

Les plus de 250 professionnels hautement qualifiés de Processia rejoindront les équipes Atos.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel. www.atos.net



Relations presse : Marion Delmas | marion.delmas@atos.net | +33 6 37 63 91 99

Pièce jointe