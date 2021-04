Atos reconnu leader des services de gestion de l’environnement de travail par Gartner en Europe et en Amérique du Nord en 2021

Paris, le 6 avril 2021 - Atos annonce aujourd’hui avoir été positionné par Gartner parmi les leaders du Magic Quadrant de février 2021 pour les services de gestion de l’environnement de travail (Managed Workplace Services) en Europe1 et en Amérique du Nord2 en raison de sa capacité d’exécution et du caractère holistique de sa vision stratégique. C’est la cinquième année consécutive qu’Atos est nommé leader dans le rapport européen et la quatrième année dans le rapport nord-américain.

Grâce à son offre globale de services de gestion de l’environnement de travail, Atos se concentre sur l'expérience des employés, offrant à ses clients des innovations techniques et des conditions commerciales avantageuses pour améliorer leur efficacité. Les clients d’Atos disposent ainsi des outils technologiques nécessaires afin que leurs employés puissent s'adapter et travailler dans les meilleures conditions.

Atos a joué un rôle essentiel dans l'accompagnement de ses clients au cours de l'année écoulée en garantissant la continuité de l'activité grâce à des environnements numériques sûrs et flexibles, qui se sont adaptés aux défis posés par le travail à distance, les bureaux à domicile étant devenus la norme pour beaucoup.

« Nous sommes très fiers d’avoir été reconnus leader des services de gestion de l’environnement de travail au sein du Magic Quadrant de Gartner, pour la 5e année consécutive en Europe et la 4e en Amérique du Nord. Cette reconnaissance est particulièrement importante dans le contexte actuel. Elle confirme la solidité de notre offre globale et notre engagement continu à soutenir nos clients pendant cette période difficile,» a déclaré Jo Debecker, Directeur des Opérations au niveau mondial, Atos. « La façon dont les gens travaillent évolue très rapidement. La priorité d’Atos est de fournir aux employés la meilleure expérience possible et de promouvoir le bien-être et l'efficacité au travail par le biais de la technologie. Alors que nous nous adaptons à de nouveaux modèles de travail hybrides, notre approche holistique a pour ambition de trouver l’équilibre entre humain et technologie dans le nouveau monde du travail qui se dessine ».

Le Magic Quadrant de Gartner a évalué 19 fournisseurs de services de gestion de l’environnement de travail ; la version nord-américaine du rapport évalue 20 fournisseurs.

Pour télécharger une copie du rapport, rendez-vous sur https://atos.net/en/lp/gartner-magic-quadrant-2021-download .

Disclaimer

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, express or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact Presse:

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18









1 Gartner, Magic Quadrant for Managed Workplace Services, Europe, 24 février 2021







2 Gartner, Magic Quadrant for Managed Workplace Services, North America, 24 février 2021







Pièce jointe