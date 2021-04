AtoS : sécurise les systèmes d'information de Bureau Veritas avec un SOC de dernière génération

Paris, le 13 avril 2021 – Atos annonce un contrat avec Bureau Veritas , un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, afin de fournir des services de cybersécurité de pointe pour protéger ses 75 000 employés et 1 600 bureaux et laboratoires dans 140 pays. Atos gère les opérations de sécurité visant à lutter contre les menaces et cyber-attaques grâce à un centre de sécurité prescriptif (Prescriptive Security Operations Center, PSOC) de dernière génération alimenté par une plateforme de Threat Intelligence. Le Groupe assure également le maintien en condition opérationnelle de certains outils de sécurité existants de Bureau Veritas.

Bureau Veritas accompagne de très nombreux clients à travers le monde sur des problématiques-clés de qualité, santé et sécurité et de développement durable – et doit nécessairement garantir la protection des données sensibles de ses clients qui transitent via ses systèmes d’information.

Afin de répondre aux besoins de sécurité propres à l’activité de Bureau Veritas, la solution mise en place par Atos est basée sur un SOC prescriptif localisé en Europe et opérant 24/7, équipé des dernières technologies d’orchestration, de prédiction des cyber-menaces et d’automatisation. En cas d’incident, les équipes d’experts en sécurité (CSIRT) d’Atos sont organisées pour réagir et investiguer pour assurer un retour à la normale dans les meilleurs délais.

La solution d’Atos intègre une plateforme de Threat Intelligence (TI) interconnectée, véritable module d’investigation qui remonte différents fils d’informations internes/externes et enrichit continuellement le SIEM1 des dernières informations et alertes à jour. En se basant sur un modèle de risques spécifiquement paramétré pour Bureau Veritas, la plateforme TI va améliorer la détection des menaces, en ciblant par exemple certains acteurs, certaines régions ou utilisateurs.

La solution déployée permet de valoriser les outils existants de Bureau Veritas en les intégrant dans une solution qui offre une vision complète de la sécurité – et d’améliorer ainsi la posture de sécurité de l’organisation.

« Nous souhaitions un véritable partenaire cybersécurité avec qui travailler main dans la main au maintien de la sécurité de nos systèmes, avec une approche durable. » précise Julien Anicotte, Group Chief Information Security Officer chez Bureau Veritas. « Les équipes Atos ont su s’adapter aux spécificités de notre organisation ainsi qu’à nos outils existants. Elles ont pu mettre en place un SOC opérationnel très rapidement, en adéquation avec notre approche cloud, et l’enrichiront de fonctionnalités au fil des années. »

« La complexité et la sophistication des attaques ne cessent d'augmenter. Le modèle de sécurité prescriptive d’Atos intègre les meilleures technologies et offre des performances supérieures afin de permettre à Bureau Veritas de faire face aux attaques de demain ainsi que de répondre aux problématiques sécurité de ses propres clients. » ajoute Chris Moret, SVP, Directeur des services de cybersécurité et directeur adjoint des activités ‘Digital Security’ chez Atos.

En plus d’assurer la mise en place et l’exploitation d’un SOC, les équipes Atos veillent au maintien en condition opérationnelle de certains outils de sécurité existants de Bureau Veritas (proxy, IPS, gateway et antivirus dès 2021).

Atos est un leader mondial des services de cybersécurité, n°1 en Europe et n°3 mondial . Atos a récemment intégré la société Paladion , ce qui lui a permis d’ajouter des capacités de détection et de réponse à ses offres, tout en ouvrant la voie à la prochaine génération de ses SOC prescriptifs. Au cours des derniers mois, Atos a également finalisé l’acquisition des entreprises digital.security , SEC Consult , In Fidem et Motiv .

1 SIEM: Security Information and Event Management (approche de la gestion de la sécurité, la gestion des informations et des événements de sécurité) – au sein du SOC

