AtoS : obtient le statut de fournisseur de niveau 1 des services de sécurité managés d'AWS

Paris (France), le 25 août 2021 – Atos annonce aujourd’hui avoir obtenu le statut de fournisseur de niveau 1 des services de sécurité managés (Managed Security Services, MSS) dans le cadre du programme de compétences d’Amazon Web Services (AWS) , aussi appelé Level 1 Managed Security Service Provider (MSSP) Competency. Ce statut garantit qu’Atos remplit pleinement les exigences d’AWS dédiées aux services de sécurité managés ayant pour but de protéger et de surveiller 24h/24, 7j/7 les ressources AWS essentielles, identifiés par la dénomination « services de sécurité managés de niveau 1 ». Ce nouveau standard de qualité a été mis en place par AWS pour les environnements cloud de toutes tailles et couvre six domaines de sécurité : gestion des vulnérabilités, meilleures pratiques en matière de sécurité et conformité cloud, détection et réponse aux menaces, sécurité réseau, sécurité des hôtes et points d’accès, et sécurité des applications. Ces six domaines réunissent plusieurs services, chacun étant associé à des exigences en termes de compétences techniques et de processus opérationnels spécifiques à AWS.



AWS a lancé la compétence AWS de niveau 1 dédiée aux fournisseurs de services managés pour donner les moyens à ses clients d’accéder à des services continus de surveillance et de gestion de la sécurité approuvés par AWS. Chaque année, les experts en sécurité d’AWS valident les outils utilisés par chacun des fournisseurs de services managés et évaluent dans quelle mesure leurs processus opérationnels permettent de gérer les défis spécifiques à la sécurité cloud, tels que la surveillance continue des événements, le triage, les meilleures pratiques de configuration des services AWS et la réponse aux incidents 24h/24, 7j/7. La compétence AWS de niveau 1 dédiée aux fournisseurs de services managés permet aux clients de sélectionner plus rapidement et plus facilement le fournisseur de services managés qui correspond le mieux à leurs objectifs en matière de risques métier et de mettre en œuvre leur stratégie cloud en toute confiance.

Grâce à ce statut, Atos se démarque en tant que fournisseur de services managés de niveau 1 et partenaire AWS doté de compétences essentielles en sécurité cloud gérée 24h/24, 7j/7.

Ce nouveau statut vient ainsi renforcer le positionnement d’Atos en tant que partenaire consultant avancé AWS et membre du programme Well-Architected Partner. AWS est un partenaire d’Atos OneCloud , l’initiative d’Atos unique qui réunit des fonctionnalités cloud complètes au sein d’une seule offre, et place la sécurité cloud au cœur de son approche.

Au fil des ans, Atos a démontré son expérience approfondie dans la fourniture de services de conseil, de services professionnels et de services managés à grande échelle à de nombreux clients AWS. Atos dispose de plus de 4 000 accréditations AWS, et soutient les projets de transformation cloud de ses clients dans le monde entier. En matière de sécurité cloud, Atos propose des services professionnels ainsi que des services managés dans différents domaines : gestion des vulnérabilités, sécurité des plateformes cloud, détection et réponse aux menaces, sécurité réseau, sécurité des hôtes et point d’accès, et sécurité des applications.

« Nous sommes fiers d’être l’un des premiers partenaires AWS à obtenir le statut de fournisseur de services de sécurité managés de niveau 1 d’AWS. Grâce à sa collaboration avec AWS, Atos offre des services de sécurité natifs à ses clients, pour une sécurité de bout en bout. Nous poursuivrons le développement de nos compétences afin d’aider nos clients à intégrer des services cloud en toute sécurité dans le cadre de notre initiative Atos OneCloud », indique Wim Los, SVP Solutions cloud d’entreprise chez Atos.

« Collaborer avec un partenaire expérimenté dans le domaine de la sécurité est essentiel pour nos clients. Les connaissances et l’expertise d’Atos dans la sécurité cloud sont un important facteur de différenciation lorsqu’il s’agit d’aider nos clients à orchestrer leur sécurité au sein de leur environnement AWS, à l’aide du portefeuille unique de produits et services d’Atos », précise Ryan Orsi, Responsable de l’équipe Global Security/MSSP Practice chez AWS.

Les services natifs de sécurité AWS d’Atos se basent sur les fonctionnalités natives qu’AWS offre à ses clients, afin d’améliorer leur niveau de sécurité, de détection des menaces et de conformité. Atos étend davantage ces fonctionnalités grâce à son SOC (Security Operations Center), à des fonctions avancées de reporting et à son équipe de réponse aux incidents, auxquels s’ajoutent, en option, des fonctionnalités de gestion des événements et des informations de sécurité, ainsi qu’un service managé de détection et de réponse grâce à Atos AIsaac . La plateforme Atos AIsaac est une solution cloud-native assortie d’une prise en charge multi-cloud ou en cloud hybride. AIsaac associe des fonctions d’intelligence artificielle primées en matière de cybersécurité, des fonctions de calcul haute performance éprouvées et des innovations en termes d’IA Edge.

Pour de plus amples informations sur la collaboration d’Atos avec AWS, rendez-vous sur : https://atos.net/en/about-us/partners-and-alliances/amazon-web-services .

***

