AtoS : s'associe à Eupry pour offrir un service de contrôle de la conformité de la chaîne logistique des vaccins contre le Covid-19

Paris, France, le 21 décembre 2020 - Atos s'est associé à Eupry, une startup danoise spécialisée dans l’automatisation de la conformité en matière de stockage, pour mettre au point une solution de contrôle de la chaîne logistique des vaccins « as-a-Service ». Cette solution permettra aux pouvoirs publics, ainsi qu’aux entreprises pharmaceutiques et logistiques, de gérer efficacement la chaîne d'approvisionnement de la distribution à grande échelle des vaccins contre le Covid-19, ainsi que d'autres vaccins, afin de garantir la conformité avec les réglementations locales, les bonnes pratiques en vigueur et d'autres facteurs complexes, tels que la température de conservation.

Au cours des prochaines semaines, des millions de doses de vaccin contre le Covid-19 seront distribuées simultanément dans plus de 100 pays. Sur le plan logistique, le défi est double. En effet, les vaccins contre le Covid-19 sont soumis à de fortes contraintes de température qui doivent être rigoureusement contrôlées et respectées en permanence tout au long de la chaîne logistique. La distribution doit donc être assurée sans délai malgré de nombreuses étapes de transport et de stockage dans des milliers de points différents dans chaque pays, tout en contrôlant de manière continue les paramètres environnementaux afin qu’ils respectent les réglementations locales et les exigences relatives à la conservation des vaccins, dont certains doivent être maintenus à près de -70 ºC.

Combinant les enregistreurs de données sans fil d'Eupry avec l'expertise de longue date d'Atos en matière d'automatisation et de contrôle, ainsi qu'avec sa capacité à mettre en œuvre de grands projets à l'échelle mondiale, la solution garantit le processus logistique de bout en bout via une plateforme unique. Les enregistreurs d'Eupry contrôlent les températures allant de -200°C à 800°C, ainsi que la pression différentielle, l'humidité et le dioxyde de carbone à toutes les étapes de la chaîne logistique (réfrigérateurs, congélateurs, transport et stockage).

La solution d’Atos et Eupry offre un service entièrement automatisé qui optimise les ressources et élimine le risque d'erreur et de non-respect de la conformité :

Surveillance et maintien, renforcés par un système d’alerte, de la conformité des transports et des expéditions, en fonction des besoins des clients ;

Capacité à s’intégrer dans une solution informatique de bout en bout ;

Conforme à la norme FDA PART11 ;

Les enregistreurs de données sont livrés avec des certificats calibrés (accrédités) ISO17025 ;

Traçabilité intégrée de bout en bout avec suivi de la localisation ;

Évolutivité jusqu’à plusieurs milliers d'unités ;

Des solutions de sécurité robustes et éprouvées s'appuyant sur l'expertise d'Atos ;

Niels Thomsen, VP, Responsable global de l’entité Insight (IoT & AI) chez Atos déclare : « L’impact de la pandémie de Covid-19 sur tous les aspects de notre vie a été dévastateur et les vaccins nous donnent l'espoir que l’année à venir sera meilleure. Organiser leur distribution dans le monde entier en si peu de temps sera une opération extrêmement complexe et nous sommes fiers d'y contribuer, à notre niveau, en nous associant à Eupry pour offrir une solution qui peut simplifier le travail des personnes directement concernées. »

Christian Herschend Jacobsen, PDG d'Eupry, explique : « Il est formidable de constater à quelle vitesse l'industrie des sciences de la vie peut aujourd'hui faire naître l'espoir d'un avenir meilleur. Grâce à notre collaboration avec l'UNICEF, nous savons que la fabrication et la distribution de vaccins à des milliards de personnes dans le monde entier représentent un défi majeur. Il est essentiel que nous ne gaspillions pas ou n'endommagions pas les vaccins en raison de mauvaises conditions de stockage. Nous devons utiliser la technologie pour libérer les personnels de santé déjà surchargés des tâches manuelles, y compris l'assurance qualité. Eupry a commencé son aventure en 2012 en aidant l'Unicef et la Clinton Health Access Initiative dans leurs efforts pour améliorer la qualité dans la distribution des vaccins, et nous avons réussi à mettre en place un service de conformité parfaitement adapté à ce genre de situation. »

Eupry est une startup technologique danoise au profil international unique au sein de l'industrie de l’IoT. Eupry a prouvé qu'elle pouvait réduire de 70 % le travail de mise en conformité dans les entreprises pharmaceutiques, les hôpitaux, les laboratoires et les services de logistique respectant les normes GDP (Good Distribution Practice), grâce à une approche globale de l'optimisation de la conformité et de l'automatisation de l'étalonnage thermique. Eupry gère un laboratoire entièrement automatisé accrédité ISO17025 et a développé une large gamme de solutions, notamment divers capteurs sans fil, des applications logicielles et des solutions d'étalonnage. Chez Eupry, nous fournissons à nos clients un ensemble complet de services de conformité pour prendre en charge le stockage, tels que la cartographie thermique, les qualifications, les calibrages automatisés, la surveillance de la température et de l'humidité. Eupry s'appuie sur une solide équipe de direction, un personnel dévoué et est financé par la Danish Growth Foundation.

Eupry s'efforce de libérer les personnes des processus manuels d'assurance qualité en utilisant notre passion illimitée pour la technologie afin de créer l'expérience de conformité la plus simple au monde - pour le stockage d'actifs sensibles dans le secteur des sciences de la vie et de la santé.

