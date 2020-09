AtoS : simplifie la simulation d'algorithmes quantiques en offrant l'accès gratuit et universel à son programme myQLM

Paris, le 3 septembre 2020 - Atos , leader international de la transformation digitale, offre désormais un accès gratuit et universel à son programme myQLM, qui fournit aux étudiants, chercheurs et développeurs des outils pour développer et simuler des programmes quantiques. Lancé en 2019 et initialement réservé aux utilisateurs d’ Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), myQLM vise à démocratiser l’accès à la simulation quantique et encourager les innovations en informatique quantique. En permettant à tous les chercheurs, étudiants et développeurs, partout dans le monde, de télécharger et utiliser myQLM, Atos affirme encore davantage son engagement envers la communauté quantique.



L’informatique quantique a le pouvoir de changer le monde tel que nous le connaissons en permettant des découvertes majeures dans de nombreux domaines comme la santé, le développement durable, les processus industriels ou encore la finance. La course mondiale pour créer le premier ordinateur quantique commercialement viable, que se livrent actuellement les experts du monde entier, a largement contribué à la promotion du secteur. Cependant, la révolution quantique ne repose pas uniquement sur le matériel ; l’innovation doit également porter sur les langages de programmation, les algorithmes et tous les autres outils essentiels pour libérer le pouvoir de l’informatique quantique. Cela requiert la création d’une offre enrichie de formations et cursus ouverts aux étudiants, professeurs, ingénieurs et chercheurs.

myQLM permet à chacun d’explorer les capacités de l’informatique quantique. Les utilisateurs peuvent se familiariser avec la programmation quantique, lancer des simulations quantiques pouvant aller jusqu’à 20 qubits depuis leur poste de travail ou réaliser des simulations plus importantes sur Atos QLM.

« La pénurie de compétences en informatique quantique est l’un des prochains grands défis à relever pour assurer la croissance du secteur. En ouvrant l’accès à myQLM, notre environnement de programmation quantique, nous espérons contribuer à former la prochaine génération de chercheurs et experts en sciences informatiques, afin de constituer une communauté active pour construire le futur de l’informatique quantique. Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à télécharger myQLM dès aujourd’hui et nous rejoindre dans cette aventure passionnante, » explique Agnès Boudot, Senior Vice-Présidente, Responsable des activités HPC & Quantum chez Atos.

myQLM s’accompagne d’un ensemble complet d’outils :

Un guide utilisateur complet et des tutoriels, afin d’en apprendre plus sur myQLM et sur la programmation quantique.

Un forum de discussion où les utilisateurs peuvent poser leurs questions, être informés des dernières actualités à propos de myQLM et de sa communauté, rejoindre des fils de discussion consacrés à des domaines ou des sujets précis, obtenir de l’aide de leurs pairs ou encore télécharger des documents de formation.

Un projet sur GitHub, qui inclut un repository myqlm-contrib dans lequel les utilisateurs peuvent partager et promouvoir leurs contributions. Le projet inclut également les codes source des modules d’interopérabilité de myQLM – avec Qiskit, Rigetti Forest, Cirq, ProjectQ et le simulateur pyLinalg.

Atos, pionnier des solutions quantiques

En novembre 2016, Atos a lancé un ambitieux programme pour anticiper le futur de l’informatique quantique, baptisé ‘ Atos Quantum ’. À la suite de cette initiative, Atos a été le premier acteur à proposer un module de simulation du bruit quantique au sein de son offre Atos QLM. Depuis son lancement en 2017, Atos QLM est utilisé dans de nombreux pays, y compris en Autriche , Finlande , France , Allemagne , Inde , Italie, Pays-Bas, Sénégal, Royaume-Uni , Etats-Unis et Japon , stimulant ainsi les grands programmes de recherche dans divers secteurs, notamment l’industrie et l’ énergie . Récemment, Atos a élargi son portefeuille de solutions quantiques avec Atos QLM Enhanced (Atos QLM E), une version accélérée par GPU de son offre Atos QLM.

Pour en savoir plus sur myQLM et rejoindre la communauté, rendez-vous sur : https://atos.net/en/lp/myqlm

****

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse :

Marion Delmas | +33 (0)6 37 63 91 99 | marion.delmas@atos.net





Pièce jointe