Atos : Airbus a entamé des discussions pour entrer au capital d'Evidian

Airbus envisage de prendre une participation minoritaire au capital d'Evidian, la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos, selon des informations des Echos et de Reuters. Evidian est la suite logicielle de gestion des identités et des accès (IAM),d'Atos, entreprise de services du numérique française. Evidian IAM est le leader européen des logiciels de gestion des identités et des accès, avec une présence en pleine croissance en dehors du continent européen et notamment aux Etats-Unis et au Japon."Selon plusieurs sources, l'avionneur serait en discussions préliminaires avec Atos pour prendre une part minoritaire du capital d'Evidian", a indiqué le quotidien français d'information économique et financière.Fin septembre 2022, Atos avait rejeté une offre du groupe Onepoint, associé au fonds d'investissement anglo-saxon ICG, portant sur une acquisition potentielle d'Evidian pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros.Le groupe Atos affirmait en juin dernier qu'un plan stratégique avait été établi pour créer deux entités distinctes. La première conserverait le nom d'Atos et regrouperait les activités historiques de gestion d'infrastructures de centre de données. La seconde prendrait le nom d'Evidian et rassemblerait les activités liées à la transformation numérique ainsi que celles de Big Data et Sécurité (BDS).