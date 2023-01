Atos : Airbus serait en négociation pour Evidian

Airbus serait en négociation préliminaire avec Atos pour prendre une participation jusqu'à 29,9% du capital d'Evidian selon Les Echos. Le groupe Orange serait également intéressé selon le quotidien.



Thales de son côté refuse de prendre une participation minoritaire d'Evidian selon Les Echos.



' Le groupe de défense Thales ne change pas sa position initiale et déclare être uniquement intéressé par une participation majoritaire dans les seules activités cybersécurité. Le schéma proposé par Atos d'une prise de participation minoritaire dans Evidian, la future entité scindée du groupe regroupant les activités cybersécurité, les services applicatifs et les calculateurs haute performance, ne l'intéresse donc pas ' indique ce matin Invest Securities.



' Si l'entrée d'un minoritaire dès 2023 se concrétisait, cela lèverait plus rapidement que prévu les incertitudes sur le financement de Tech Fondation qui devrait afficher un FCF négatif (incluant les charges de restructuration) jusqu'en 2024/2025 (150mE visés en 2026). Toute la question est de savoir sur quelle valorisation d'Evidian se ferait cette transaction, le grand écart existant aujourd'hui sur le sujet ' rajoute Invest Securities.



Pour rappel, Atos a refusé à l'automne dernier une offre de OnePoint pour racheter 100% d'Evidian pour 4,2MdsE souligne le bureau d'analyses.



