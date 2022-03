Atos : Airbus serait intéressé par la division cybersécurité

Après les discussions avec Thales, c'est désormais Airbus qui serait intéressé par la division cybersécurité d'Atos selon BFM Business. Le groupe Airbus souhaite développer ses activités dans le digital et développer de nouveau métier dans sa division Defense & Space indique BFM Business.



' Ne désirant racheter que BDS et pas les autres activités d'Atos, Airbus n'aurait pas donné suite à ce stade, ' Guillaume Faury jugeant ce dossier trop compliqué au regard des enjeux d'Airbus ' souligne Invest Securities suite à l'article du site financier.



Atos et Airbus ont signé en 2015 un partenariat en R&D dans le domaine de la cybersécurité rappelle BFM.



' Cette information n'est pas une nouveauté et ne traduit pas d'offre imminente à venir. On apprend néanmoins qu'Airbus serait un prétendant acceptable et accepté par Atos ' rajoute Invest Securities.



