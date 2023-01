Atos : Astek serait également intéressé par Evidian

Astek serait en négociation pour le rachat d'Evidian selon le JDD. Le groupe aurait demandé à consulter les comptes d'Atos pour présenter une offre de rachat selon le journal.



Rappelons qu'Airbus serait également en négociation préliminaire avec Atos pour prendre une participation jusqu'à 29,9% du capital d'Evidian avait indiqué Les Echos. Le groupe Orange serait également intéressé selon le quotidien.



Thales de son côté refuse de prendre une participation minoritaire d'Evidian selon Les Echos. Le groupe de défense Thales ne change pas sa position initiale et déclare être uniquement intéressé par une participation majoritaire dans les seules activités cybersécurité.



' La réflexion semble à ce stade très préliminaire, tandis que la taille de l'acquéreur interroge quant à la capacité d'Astek à acquérir un actif 10 fois plus gros que lui (55 000 salariés et 5,1MdsE de CA en 2022e pour Evidian). Reste que cette nouvelle marque d'intérêt souligne la valeur d'Evidian ' indique Invest Securities.



