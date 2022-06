Atos : Bérézina boursière après le départ de Rodolphe Belmer et la présentation de la stratégie

En forte baisse hier, l’action Atos dévisse de nouveau de 18,88% à 15,25 euros, accusant de loin la plus forte baisse de l’indice SBF 120. Le groupe technologique a annoncé étudier une possible cession en deux sociétés cotées et le départ de son Directeur général, Rodolphe Belmer, pourtant arrivé en janvier. Ces derniers jours, la presse avait évoqué des désaccords stratégiques entre l’ancien patron d’Eutelsat et le Conseil d’administration.



La présentation de la nouvelle stratégie après une année 2021 exécrable était sensée redonner confiance aux investisseurs….



Atos envisage une séparation en deux sociétés cotées "pour libérer son potentiel de création de valeur et déployer un ambitieux plan de transformation".



La première entité, baptisée SpinCo (Evidian) serait un acteur de premier plan sur les marchés de la transformation numérique, du big data et de la cybersécurité. Ces activités ont généré en 2021 un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros, en croissance organique de 5%, et une marge opérationnelle de 7,8%.



Un plan d'accélération de SpinCo représentant un investissement de 0,4 milliard d'euros au cours des cinq prochaines années a été présenté.



Il devrait permettre à SpinCo de réaliser une croissance organique d'environ 7 % en moyenne sur la période 2022-2026 (sur la base d'un chiffre d'affaires attendu à 5,3 milliards d'euros en 2022), d'améliorer progressivement sa marge opérationnelle pour atteindre 12 % en 2026 et générer 700 millions d'euros de flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts.



Le deuxième, TFCo (Atos) serait un leader dans les services d'infogérance, les espaces de travail numériques (Digital Workplace) et les services professionnels, doté d'un ambitieux plan de 1,1 milliard d'euros pour mener à bien un redressement complet d'ici 2026. Ses déboires sont la cause des déboires d'Atos.



TFCo a généré en 2021 un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros (hors activité Unified Communications & Collaboration, UCC), en baisse organique de 12%, et une marge opérationnelle de -1,1%.



Le chiffre d'affaires de TFCo devrait atteindre environ 5 milliards d'euros en 2022 (hors UCC). A mesure que le plan de redressement envisagé est déployé, le chiffre d'affaires devrait toucher un point bas à environ 4,1 milliards d'euros en 2024, avant de se stabiliser en 2025 et de retrouver une trajectoire de croissance à partir de 2026. La marge opérationnelle devrait redevenir positive en 2025 et dépasser 5% en 2026.



Le projet envisagé implique une réorganisation préalable qui serait achevée au cours du second semestre 2023, avant la cotation et la distribution des actions de SpinCo d'ici la fin de l'année 2023.



Le projet de séparation conduit à une refondation du groupe Atos ayant pour conséquence la réduction significative du périmètre des fonctions et la redéfinition de la mission du directeur Général d'Atos. Rodolphe Belmer en a pris acte et annoncé son départ.



Dans le sillage de ces annonces Atos nomme Nourdine Bihmane et Philippe Oliva aux postes de directeurs généraux délégués. Le premier dirigera aussi TFCo et le second, SpinCo.