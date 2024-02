Atos : David Layani entre au conseil d'administration

Le 29 février 2024

Atos a annoncé la nomination de trois nouveaux administrateurs pour renforcer son conseil d'administration au regard de la transformation de l'entreprise en cours. Il a approuvé la cooptation de David Layani et Helen Lee Bouygues en tant qu'administrateurs représentant l'actionnaire de référence Onepoint, qui détient 11,4% du groupe. Onepoint est devenu l’actionnaire de référence d’Atos début novembre.



David Layani est le Président fondateur de Onepoint. Il a dirigé la croissance de Onepoint en France et à l'étranger depuis 2002 et apporte à Atos sa vision et son expertise de l'industrie de la tech et de la transformation digitale.



Helen Lee Bouygues est Présidente de LB Associés. "Son expérience en matière de transformation des organisations, de finance et de stratégie d'entreprise apportera une expertise supplémentaire au conseil d'administration", a expliqué Atos.



Le conseil d'administration a par ailleurs approuvé la nomination de Mandy Metten en qualité d'administratrice représentant les salariés. Elle a également été nommée membre du comité des rémunérations. Au sein de la direction des ressources humaines du groupe Atos, Mandy Metten est responsable des cadres dirigeants et des fonctions stratégiques. Elle était censeur du conseil depuis le 2 janvier 2024.