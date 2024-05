Atos : Econocom intègre le consortium mené par Onepoint

Le spécialiste belge de la transformation digital, Econocom, a rejoint le consortium formé par Onepoint et Butler Industries, qui a présenté une offre de reprise du groupe informatique en difficulté, Atos.



Ce soutien " s'inscrit dans la continuité du partenariat existant entre Econocom et Atos, les deux groupes ayant développé de nombreux projets communs de co-traitance dans l'infogérance, notamment dans les équipements et les systèmes, pour de grands groupes au cours des 20 dernières années et établi ensemble une joint-venture en 2022 ", souligne Econocom.



Conformément à l'offre soumise au conseil d'administration d'Atos, le 3 mai 2024, le plan stratégique soutenu par le consortium se structure autour de trois axes prioritaires : conserver l'intégralité des actifs du groupe ; permettre au groupe de renouer dès que possible avec une trajectoire de croissance rentable et assurer la restructuration de la dette d'Atos.