Atos : Eviden choisi pour un supercalculateur Exascale

Le 05 octobre 2023 à 08:12

Atos indique qu'un consortium composé de sa ligne d'activités Eviden et de ParTec a conclu un contrat avec EuroHPC JU pour fournir le tout premier supercalculateur Exascale en Europe, projet d'une enveloppe budgétaire globale d'environ 500 millions d'euros.



Baptisé JUPITER, ce supercalculateur sera exploité par le centre de recherche de Jülich (Allemagne), pour 's'attaquer aux simulations les plus exigeantes et aux applications d'IA à forte intensité de calcul dans les domaines de la science et de l'industrie'.



Basé sur l'architecture BullSequana XH3000 d'Eviden et s'appuyant sur les GPU et CPU de nouvelle génération de Nvidia et SiPearl, le système sera capable de dépasser le seuil d'un milliard de milliards de calculs par seconde, tout en réduisant la consommation d'énergie.



