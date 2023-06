Atos : ISS opposé aux résolutions des activistes

Institutional Shareholder Services (ISS) recommande aux actionnaires d'Atos de rejeter les résolutions proposées par trois actionnaires activistes, rapporte mercredi le groupe de services technologiques.



ISS, un influent cabinet de conseil aux actionnaires, fait notamment remarquer que ces investisseurs dissidents ne se sont pas opposés à la stratégie de redressement mise en place par la société.



Dans son rapport, relayé ce mercredi par Atos, ISS juge notamment que ces actionnaires, qui détiennent chacun moins de 1% du capital, n'ont pas présenté de propositions en vue d'améliorer les performances opérationnelles du groupe, ni d'arguments suffisamment convaincants pour justifier un changement à ce stade.



'Il n'y a pas de preuve tangible que le conseil (d'administration, NDLR), qui a été considérablement renouvelé au cours des dernières années, ne fonctionne pas de manière satisfaisante', estime la société de conseil aux actionnaires.



Les investisseurs activistes, emmené par le fonds Sycomore AM, propose entre autres de révoquer Bertrand Meunier de son poste de président du conseil et de nommer Léo Apotheker, l'ancien patron de SAP, en tant qu'administrateur.



Dans son communiqué, Atos se félicite de la recommandation d'ISS et encourage les actionnaires à voter pour toutes les résolutions qu'il a proposées afin de soutenir sa transformation, jugeant que les projets de résolution des trois actionnaires activistes visaient à 'déstabiliser' l'entreprise.



L'assemblée générale des actionnaires d'Atos doit se tenir le 28 juin prochain.



