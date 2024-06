ATOS : Invest Securities confirme son opinion

Invest Securities confirme son opinion Vendre avec un objectif de cours inchangé à 0,01E qui correspond à la valeur nominale post réduction de capital.



OnePoint qui s'était assuré du soutien d'une grande partie des créanciers l'emporte face à D. Kretinsky.



' L'offre retenue, identique à celle communiquée le 4 juin, va donc bien complètement sacrifier les actionnaires actuels qui détiendront moins de 0,1% du capital post restructuration, contre 21% pour le consortium mené par OnePoint et 79% pour les créanciers ' indique Invest Securities.



' Alors que la restructuration est encore loin d'être terminée et devrait n'être finalisée que début 2025, il est selon nous prématuré de se projeter sur une valorisation post restructuration, d'autant qu'il est difficile d'évaluer la destruction de valeur de cette restructuration financière sur les performances opérationnelles ' rajoute le bureau d'analyses.



