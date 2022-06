Atos : Invest Securities dégrade à Neutre

Invest Securities abaisse sa recommandation d’Achat à Neutre et son objectif de cours de 38 euros à 20 euros sur Atos après la présentation du plan stratégique. Le bureau d’études souligne que la situation du groupe « s’est dégradée dans des proportions difficilement imaginables ». « En particulier, le redressement des activités d’Infogérance (TechFondation) devrait être plus long et surtout beaucoup plus coûteux qu’attendu avec 850 millions d’euros de charges de restructuration pour un EBITA redressé de seulement 200 millions », ajoute le broker.



Et celui-ci de prévenir : " Si le plan sera financé par endettement selon le plan présenté, la marge de manœuvre est étroite et le risque d'augmentation de capital existe, surtout si la dégradation macro venait à remettre en question le plan de redressement ".