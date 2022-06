Atos-Nathalie Sénéchault nouvelle directrice financière au S2

PARIS, 19 juin (Reuters) - Atos a annoncé dimanche que son directeur financier Stéphane Lhopiteau quitterait le groupe informatique au cours du second semestre et serait remplacé par Nathalie Sénéchault.

"M. Lhopiteau quittera le groupe Atos dans le courant du deuxième semestre 2022, lorsque le projet de séparation sera engagé et en bonne voie d'achèvement", a dit le groupe dans un communiqué. "Cette période d'intérim permettra d'assurer une transition complète et bien ordonnée entre M. Lhopiteau et Mme Sénéchault."

Atos a annoncé mardi un plan visant à diviser ses activités et à vendre des actifs. (Gilles Guillaume)