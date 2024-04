PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Butler Industries a annoncé dimanche avoir rejoint un consortium formé par Onepoint et qui porte un projet stratégique pour le groupe de services numérique en difficulté Atos.

"Si cette opération aboutit, elle permettra de sauver un fleuron technologique et de consolider son rôle d'acteur majeur sur le plan mondial", a indiqué le fondateur de Butler Industries, l'homme d'affaires Walter Butler, dans un communiqué.

Suite à cette annonce, le spécialiste de la transformation numérique Onepoint a de son côté confirmé l'intention du consortium de présenter, d'ici à la fin du mois d'avril, son projet pour Atos au conseil d'administration de l'entreprise.

Baptisé "OneAtos", ce plan se structure autour de "trois axes prioritaires", dont la protection et la conservation de l'intégralité des actifs d'Atos, a indiqué Onepoint, qui est actionnaire majoritaire d'Atos avec 11,1% du capital.

Mené par son président et fondateur David Layani, Onepoint souhaite en outre "permettre au groupe de renouer dès que possible avec une trajectoire de croissance rentable" et "assurer la restructuration de la dette d'Atos".

Atos a annoncé la semaine dernière son intention de présenter ce lundi les paramètres de son propre cadre de refinancement à ses créanciers financiers et de fournir au marché des informations relatives à ces sujets le lendemain.

Atos avait indiqué fin mars engager une procédure amiable de conciliation avec ses créanciers financiers en vue d'une renégociation de sa dette. L'entreprise de services numériques espère obtenir un plan de refinancement d'ici à juillet, date d'arrivée à échéance d'un prêt de 1,5 milliard d'euros dont les termes comprennent toutefois une option d'extension de six mois jusqu'en janvier 2025.

