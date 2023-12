Atos : Onepoint renforce sa participation

Le 14 décembre 2023 à 07:14 Partager

Atos indique que Onepoint, son actionnaire de référence depuis le 1er novembre, a porté à 11,4% sa participation au capital, et qu'il entend poursuivre un dialogue constructif avec lui, comme avec l'ensemble de ses actionnaires.



Pour rappel, Onepoint avait franchi à la hausse, le 26 octobre, le seuil de 5% du capital d'Atos pour détenir alors 9,9% du capital et des droits de vote, dans le cadre du projet de réorganisation en cours du groupe de services informatiques.



La semaine dernière, sa ligne de métier Eviden a signé un accord de coopération avec Onepoint pour 'accompagner la transformation numérique de leurs clients dans les secteurs de l'énergie, des services d'utilité publique et des institutions financières'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.