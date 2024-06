PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques en difficulté Atos a annoncé mercredi la fin des négociations concernant sa restructuration financière avec le consortium mené par le spécialiste de la transition numérique Onepoint et que le fonds EPEI de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky lui avait proposé de reprendre les discussions.

Suite à l'arrêt des négociations avec Onepoint, Atos a "reçu de la part du comité représentatif de ses créanciers obligataires (SteerCo) une proposition globale de restructuration financière révisée pour satisfaire la demande de liquidité à court et moyen terme", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le consortium mené par Onepoint, en partenariat avec la société d'investissement Butler Industries et la société de services informatiques Econocom, a de son côté expliqué avoir "constaté que les conditions n'étaient pas réunies pour conclure un accord ouvrant la voie à une solution pérenne de restructuration financière et de mise en ouvre du projet One Atos".

Par ailleurs, Atos a annoncé avoir bouclé la négociation d'une "convention visant à protéger les intérêts de souveraineté de l'Etat français au titre de certaines activités exercées par le groupe". Cette convention, approuvée mardi par le conseil d'administration d'Atos, doit être signée avec l'Etat ce jour, a précisé le groupe.

"Les droits accordés à l'Etat français résulteront initialement de la convention et seront complétés par l'émission par Bull SA d'une action de préférence émise au profit de l'Etat français", a expliqué Atos.

