PARIS (Reuters) - Le gouvernement français examine quels peuvent être les leviers juridiques pour maintenir les activités stratégiques d'Atos sous pavillon français, a déclaré mercredi le Premier ministre Gabriel Attal.

"Nous regardons actuellement quels peuvent être d'autres leviers juridiques qui nous permettront de garantir les activités les plus stratégiques sensibles d'Atos sous pavillon français", a déclaré Gabriel Attal lors de la première édition du nouveau format des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

"Cette entreprise traverse des difficultés (...) depuis plusieurs mois maintenant. À partir de là, les priorités qui sont les nôtres sont très claires : d'abord, assurer la stabilité financière d'Atos".

Le gouvernement veut également "donner de la visibilité aux salariés" du groupe et "protéger les activités les plus stratégiques et sensibles", notamment les activités BDS (cybersécurité et big data).

En grandes difficultés financières, Atos cherche à restructurer sa dette et doit présenter le 8 avril les paramètres de son cadre de refinancement à ses créanciers.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)