Atos : S&P dégrade sa note à CCC-

Le 12 avril 2024 à 10:02 Partager

S&P Global Ratings a abaissé la note de crédit d’Atos de CCC à CCC-, la perspective est négative. "Comme la direction ne prévoit plus de céder des actifs à court terme, nous pensons maintenant que le scénario le plus probable est qu'Atos fasse l'objet d'une restructuration de sa dette au cours des six prochains mois, que nous classerions probablement dans la catégorie des défauts selon nos critères", explique l’agence de notation.