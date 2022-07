Atos : Stifel dégrade à Vendre

Stifel a abaissé sa recommandation de Conserver à Vendre et son objectif de cours de 15 euros à 9 euros sur Atos dans le cadre d’une étude sur les SSII et les éditeurs de logiciels européens. Le bureau d’études a abaissé les objectifs de cours de tous les titres qu’il suit dans ces secteurs, du fait de la de la compression des multiples de valorisation dans le secteur au cours de l'année 2022 provoquée par les préoccupations macroéconomiques (ralentissement potentiel, hausse des taux d'intérêt et de l'inflation).