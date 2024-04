Atos : Walter Butler apporte son soutien au projet Onepoint

La société d'investissement Butler Industries a annoncé dimanche avoir décidé de rejoindre le consortium formé par le groupe de transformation technologique Onepoint en vue de sauver Atos.



La firme fondée par Walter Butler indique soutenir le plan stratégique présenté par David Layani, le patron de Onepoint, visant à protéger et conserver l'intégralité des actifs de l'entreprise technologique française.



Le programme prévoit aussi de permettre au groupe hexagonal de renouer dès que possible avec une trajectoire de croissance rentable, tout en procédant à la restructuration de sa dette.



'Je suis très heureux de participer à ce sauvetage d'Atos, une magnifique entreprise d'origine française qui opère dans de multiples domaines stratégiques et dans des secteurs en croissance', a commenté Walter Butler.



'Si cette opération aboutit, elle permettra de sauver un fleuron technologique et de consolider son rôle d'acteur majeur sur le plan mondial', a souligné l'homme d'affaires français.



Butler Industries - qui a déjà effectué plusieurs investissements dans des ESN françaises comme Osiatis ou Econocom - rappelle avoir conduit un nombre important de restructurations ces 25 dernières années.



Onepoint, qui souhaite faire d'Atos une plateforme européenne du digital, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, et le premier opérateur européen de 'cloud' souverain, s'est félicité de la décision.



Onepoint a confirmé au passage que le consortium présenterait son projet au conseil d'administration d'Atos d'ici la fin du mois d'avril.



Suite à ces annonces, l'action Atos grimpait de plus de 14% lundi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.



