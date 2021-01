Atos : a approché l'américain DXC Technology pour une transaction amicale

(Actualisation: déclarations de DXC Technology, contexte, nouveaux cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques Atos a indiqué jeudi avoir approché l'entreprise américaine DXC Technology en vue d'une potentielle transaction amicale entre les deux sociétés.

Atos "confirme avoir approché DXC Technology concernant une transaction amicale potentielle entre les deux groupes afin de créer un leader des services digitaux bénéficiant d'une envergure mondiale, et combinant leurs talents et capacité d'innovation respectives", a déclaré la société dans un communiqué.

Atos a assuré que "dans l'évaluation de cette opportunité", le groupe appliquerait "la discipline financière qu'il a toujours respectée dans sa stratégie d'acquisitions". La société a ajouté qu'il n'existait à ce stade aucune certitude que cette démarche aboutisse à un accord ou une transaction.

DXC Technology a de son côté confirmé avoir reçu mercredi une proposition préliminaire, non sollicitée et non engageante de la part d'Atos portant sur l'acquisition de la totalité de ses actions. Le conseil d'administration du groupe américain va désormais examiner cette proposition, a ajouté DXC Technology. La société a affirmé qu'elle n'avait pas eu auparavant connaissance de l'intérêt d'Atos.

Les déclarations des deux entreprises ont fait suite à des informations publiées jeudi matin par Reuters, selon lesquelles le groupe a officiellement approché DXC Technology en début de semaine et lui a fait une proposition d'achat de plus de 10 milliards de dollars, soit environ 8,1 milliards d'euros.

A la Bourse de Paris, l'action Atos chute après ces informations, perdant 11,6% à 66,50 euros vers 16h00, alors que de son côté DXC Technology s'adjuge 8,5%, à 28,72 dollars, à Wall Street. Un analyste financier souligne que cette potentielle acquisition est "une mauvaise surprise" car DXC Technology est un actif "en grande difficulté, qu'il faut redresser". De plus, cette opération de croissance externe constituerait une acquisition transformante, la plus importante jamais réalisée par Atos, alors que le groupe français avait précédemment indiqué privilégier les acquisitions stratégiques de petite taille. "Ce n'est pas ce que le marché attendait", résume cet analyste.

DXC Technology a réalisé un chiffre d'affaires de 19,6 milliards de dollars (environ 16 milliards d'euros) et un résultat opérationnel (Ebit) d'environ 2 milliards de dollars (1,6 milliard d'euros) lors de l'exercice clos fin mars 2020. A titre de comparaison, Atos a réalisé un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de l'euros sur l'ensemble de son exercice 2019.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO - ECH

(François Schott, Agefi-Dow Jones, a contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2021 10:05 ET (15:05 GMT)