Atos : a finalisé l'acquisition d'In Fidem au Canada

Atos annonce avoir finalisé l'acquisition d'In Fidem, une société de conseil spécialisée dans la cybersécurité, basée au Canada.



In Fidem possède une forte expertise en sécurité cloud, identité numérique, gestion des risques, opérations de sécurité, enquêtes informatiques (forensics) et lutte contre les cybercrimes.



Atos élargit ainsi son portefeuille de clients internationaux et son expertise dans le domaine des services de cybersécurité.



