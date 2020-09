Atos : a lancé un service d'assistance pour PERI

02/09/2020 | 11:26

Atos a lancé avec succès un projet d'assistance globale pour son nouveau client PERI, l'un des plus grands fabricants et fournisseurs de systèmes de coffrage et d'échafaudage au monde.



Atos fournira un support à 7 000 employés de PERI, répartis dans 56 pays.



' Notre collaboration avec Atos nous a permis d'unifier le système de prestation de services, de développer un système commun de suivi des résultats et de déterminer des indicateurs clés de performance. Tous ces éléments ont contribué à drastiquement simplifier la prise de contact avec le service de support et son contrôle par la direction, ' a déclaré Pavel Puzanov, responsable informatique, Europe de l'Est et du Nord, PERI GmbH.



Atos fournit d'ores et déjà un service qui comprend la prise en charge des requêtes quotidiennes comme les incidents, les demandes d'information, ou encore la gestion des accès, en plus du support des applications métiers.



Atos entame maintenant la phase suivante, qui consistera à fournir une assistance de deuxième ligne aux utilisateurs de PERI.



