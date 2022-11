Atos : a livré le service Mon Espace Santé

Atos annonce avoir livré avec succès le service sécurisé Mon Espace Santé (MES) co-construit avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM).



Ce marché, qui a été attribué au groupe fin novembre 2020 à la suite d'une procédure négociée, comprend la conception, la réalisation, l'hébergement, l'exploitation et la maintenance de Mon Espace Santé.



Ce service permet à 65 millions d'assurés d'accéder à des services numériques de santé dans un cadre sécurisé.



' Mon Espace Santé est un service numérique individuel et personnalisable, pour tout usager du système de santé. Il permet à chacun de stocker et partager ses documents et ses données de santé en toute sécurité ' indique le groupe.



Atos a intégré au groupement trois acteurs français, experts dans leurs secteurs respectifs : Maincare Solutions (composants de gestion d'identité et d'annuaires santé), Gravitee (plateforme d'API) et Beezim (expertise de messagerie open source).



