Atos : a orchestré avec succès le cloud pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020

L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 s'est révélée inédite en raison de la pandémie de COVID-19. Une fois encore, Atos, partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, a permis à des milliers de fans de partager l'expérience des athlètes en orchestrant et en sécurisant l'ensemble des systèmes informatiques de l'événement.

Année après année, Atos s'efforce de réduire l'impact environnemental des Jeux Olympiques et Paralympiques notamment grâce à une migration complète de l'ensemble des systèmes vers le cloud. Atos a mis en œuvre des pratiques innovantes de travail en s'appuyant principalement sur les technologies les plus récentes pour gérer à distance l'intégralité des tests, homologations et répétitions. De plus, le Groupe a consacré beaucoup d'efforts à la réduction de près de 50 % du nombre de serveurs physiques. Ce nouveau modèle de déploiement a permis de réduire la consommation d'énergie, l'émanation de chaleur, la quantité d'infrastructures matérielles gourmandes en ressources ainsi que le nombre de collaborateurs devant se rendre sur le site concerné[1].

100 % d'applications stratégiques hébergées dans le cloud Atos

hébergées dans le 878 épreuves avec une transmission quasi instantanée des résultats aux fans, journalistes et diffuseurs

avec une transmission quasi instantanée des résultats aux fans, journalistes et diffuseurs Des milliards de spectateurs

200 000 heures de tests techniques

Réduction de près de 50 % du nombre de serveurs physiques par rapport aux éditions précédentes (de 250 serveurs pour Rio 2016 à un peu plus de 130 pour Tokyo 2020)

par rapport aux éditions précédentes (de 250 serveurs pour Rio 2016 à un peu plus de 130 pour Tokyo 2020) 67 millions d'utilisateurs pour le site Web officiel des résultats des Jeux

pour le site Web officiel des résultats des Jeux 49 510 bénévoles acceptés via le portail dédié

acceptés via le portail dédié 535 000 accréditations émises - ayant également servies de documents officiels pour l'entrée sur le sol japonais

Au plus fort de l'activité, les systèmes mis en place pour l'événement ont géré les données personnelles les plus sensibles au monde. Atos a sécurisé l'intégralité de l'infrastructure informatique des Jeux Olympiques et Paralympiques, grâce à son savoir-faire dans le domaine de la sécurité digitale, en utilisant des outils d'analyse de données en temps réel. Ses équipes d'experts en cybersécurité ont surveillé en permanence les systèmes et les réseaux depuis un Centre de Sécurité (Security Operations Center, SOC), en collaboration avec une équipe CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Tous ont étroitement travaillé avec les experts en technologies et solutions métier Atos du Centre des Opérations Technologiques (Technology Operations Center) à Tokyo.

« Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont été inédits, et il a fallu un effort tout aussi exceptionnel de notre part pour qu'ils se déroulent de manière sûre et sécurisée pour tous. Atos a joué un rôle déterminant dans la connexion, la sécurisation et la mise en œuvre numérique des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour l'ensemble des parties prenantes dans le monde, tout en réduisant l'impact environnemental de nos opérations informatiques. Nous sommes ravis de continuer à travailler avec un leader du numérique, qui apporte toujours plus d'innovation aux Jeux Olympiques et nous aide à nous connecter virtuellement avec tous nos fans à travers le monde. », commente Thomas Bach, Président du Comité International Olympique.

« Les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 ont été historiques : les athlètes ont battu des records et ont permis de faire évoluer les mentalités. Il était vital de pouvoir raconter cette puissante histoire de diversité et d'inclusion à travers le monde, et le cloud d'Atos nous a permis de rester connectés avec l'ensemble des fans, journalistes et diffuseurs. La bonne sécurité des opérations était un sujet particulièrement clé pour nous à Tokyo, alors que nous lancions le mouvement #WeThe15, qui vise à mettre fin à la discrimination envers les 1,2 milliard de personnes handicapées. Nous félicitons Atos pour son engagement, qui a permis que les Jeux Paralympiques soient tout aussi performants sur le plan informatique que sportif. », ajoute Andrew Parsons, Président du Comité International Paralympique.

Atos soutient activement le mouvement #WeThe15 lancé par le Comité International Paralympique, la campagne la plus importante de l'histoire consacrée au handicap et à l'inclusion. Le Groupe a ainsi renforcé son équipe de collaborateurs dédiée aux personnes en situation de handicap et leurs proches, et s'engage à faire de l'inclusion un combat majeur.

« Tout comme les athlètes, les experts d'Atos se préparent à l'événement pendant des années, avec ambition et détermination. Lorsqu'il s'agit des Jeux Olympiques et Paralympiques, nous n'avons pas droit à l'erreur », ajoute Elie Girard, CEO d'Atos. « Chaque édition des Jeux Olympiques et Paralympiques réunit un nombre toujours plus important de spectateurs en ligne, et le numérique joue plus que jamais un rôle central. Le savoir-faire de nos équipes a permis le bon déroulement de l'événement tout en faisant vivre au monde entier des moments de joie et d'émotion. En cette période inédite, je suis très fier de la réussite de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, qui se sont révélés remarquables par leur résilience à toute épreuve ».

Pour la première fois dans l'histoire, les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver se dérouleront seulement 5 mois après la fin de l'édition d'été, ce qui représente un véritable défi en termes de préparation. Les équipes d'Atos sont déjà sur site à Pékin, impatientes de mettre leur capacité d'innovation, leur dévouement et leur passion au service de l'organisation de la prochaine édition. Atos se prépare également activement aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris.

[1] 50 % de réduction des déplacements des équipes opérationnelles vers le Centre des Opérations Technologiques (Technology Operation Center) à Tokyo.

