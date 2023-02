PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Atos a fait part mardi "d'avancées significatives" dans son projet de scission après avoir réduit ses pertes en 2022.

La perte nette du groupe ressort à 1,01 milliard d'euros lors de l'exercice écoulé, contre une perte de 2,96 milliards d'euros en 2021. Le résultat net normalisé, qui retraite les éléments inhabituels et non récurrents, s'est établi en perte de 28 millions d'euros, à comparer avec une perte de 215 millions d'euros 2021.

La marge opérationnelle s'est établie à 356 millions d'euros en 2022, contre 383 millions lors de l'exercice précédent, soit 3,1% du chiffre d'affaires, contre une marge de 3,5% en 2021. Le flux de trésorerie disponible a été négatif de 187 millions d'euros, alors qu'il était négatif de 419 millions d'euros en 2021.

L'an dernier, le chiffre d'affaires d'Atos s'est établi à 11,34 milliards d'euros, en hausse de 1,3% à taux de changes constants et de 0,1% en données organiques par rapport à 2021.

En octobre dernier, Atos avait tablé sur une croissance à changes constants dans le haut de sa fourchette de prévisions, soit 1,5%. En parallèle, Atos s'attendait à atteindre le bas de ses fourchettes de prévisions pour la marge opérationnelle, située entre 3% et 5%, et de flux de trésorerie disponible, allant de -150 millions d'euros à +200 millions d'euros.

Pour 2022, les analystes sondés par FactSet prévoyaient un chiffre d'affaires de 11,28 milliards d'euros, une marge opérationnelle de 319,8 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible négatif de 427 millions d'euros.

Atos a décidé de ne pas proposer de dividende au titre de l'exercice 2022, tout comme lors de l'exercice précédent.

Concernant son projet de séparation en deux sociétés cotées, Atos a fait état "d'avancées significatives" et s'est dit "en bonne voie pour une réalisation au second semestre 2023".

S'agissant de ses perspectives pour 2023, Atos s'attend à ce que la variation organique de son chiffre d'affaires soit comprise entre -1% et +1%. En parallèle, le groupe vise une marge opérationnelle comprise entre 4% et 5%, "à périmètre constant, incluant les activités italiennes et UCC".

