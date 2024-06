Atos : a retenu l'offre du consortium mené par Onepoint

Le Conseil d'administration d'Atos a retenu l'offre du consortium mené par OnePoint face à celle de D. Kretinsky.



Le groupe a décidé de poursuivre avec la proposition de restructuration financière soumise par le consortium Onepoint composé de Onepoint, Butler Industries et Econocom, ainsi que d'un groupe de certains créanciers financiers de la Société.



Atos travaillera avec le consortium Onepoint pour parvenir à un accord définitif de restructuration financière qui sera ensuite mis en oeuvre par le biais d'une procédure accélérée dédiée d'ici juillet 2024.



Le Conseil d'administration a conclu, sous l'égide de la Conciliatrice, que la proposition reçue du consortium Onepoint est la mieux orientée en matière d'intérêt social d'Atos, y compris de ses salariés, clients, fournisseurs, créanciers, actionnaires et autres parties prenantes.



La proposition est globalement conforme aux principaux paramètres financiers fixés par la Société, assure une structure de capital plus solide et apporte notamment des liquidités financières adéquates pour financer l'activité.



La proposition soumise par le consortium Onepoint a également le soutien d'un grand nombre de créanciers financiers d'Atos et assure ainsi avec plus de certitude la conclusion d'un accord définitif de restructuration financière.



Jean-Pierre Mustier, Président du Conseil d'administration d'Atos, a déclaré : ' Aujourd'hui marque une étape importante dans notre processus de restructuration financière. Une solution a émergé, mieux orientée en matière d'intérêt des parties prenantes de la Société, en particulier de ses salariés et de ses clients. Cette solution nous donne un chemin clair pour parvenir à un accord définitif de restructuration financière d'ici juillet '.



