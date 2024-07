Atos : accord avec des banques et ses créanciers

Le 01 juillet 2024 à 08:35 Partager

Atos annonce être parvenue à un accord sur les principaux termes d’un plan de restructuration financière avec un groupe de banques et de porteurs d’obligations de la société. Le conseil d’administration d’Atos a conclu, sous l’égide de la conciliatrice, que cet accord est conforme aux paramètres financiers. Il prévoit la conclusion d’un accord de lock-up contraignant entre la société et un groupe de banques et de porteurs d’obligations et les autres créanciers financiers souhaitant soutenir l’accord.



Comme indiqué dans ses précédentes communications, la société rappelle que la mise en œuvre du plan de restructuration financière envisagé entraînera une dilution massive pour les actionnaires actuels d'Atos, qui devraient, à défaut de participation aux augmentations de capital envisagées, détenir moins de 0,1% du capital social.