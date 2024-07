Atos : accord avec les créanciers sur la restructuration

Le 01 juillet 2024 à 09:58 Partager

Atos a annoncé dimanche être parvenu à un accord concernant les principaux termes d'un plan de restructuration financière avec un groupe de banques et de porteurs d'obligations.



L'accord prévoit une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) garantie à hauteur de 75 millions d'euros par les créanciers obligataires existants et à hauteur de 100 millions d'euros par les créanciers participants aux nouveaux financements.



Il doit porter par ailleurs sur une conversion en capital des dettes financières d'Atos à hauteur de 2,8 milliards d'euros, portant à 2,9 milliards le montant total des dettes converties.



Enfin, un apport compris entre 1,5 milliard d'euros et 1,675 milliard d'euros de nouveaux financements sécurisés sera assumé à part égale entre les créanciers bancaires et les porteurs d'obligations émises.



Selon Atos, ces opérations devraient permettre une réduction de l'endettement net d'environ 3,1 milliards d'euros et de de garantir un montant minimal de liquidités de 1,1 milliards d'euros jusqu'à fin 2026.



Dans l'hypothèse où tous les actionnaires existants devaient souscrire aux augmentations de capital, ils détiendra environ 25,9% du capital à l'issue de la restructuration financière.



Les créancier contrôleraient, quant à eux 74,1% de la société de conseils en technologies.



'Reste désormais à finaliser l'opération et surtout à relancer la société d'un point de vue opérationnel', réagissent ce matin les analystes d'Invest Securities.



Selon Atos, les opérations de restructuration devraient être mises en oeuvre au cours du second semestre 2024 en vue d'une réalisation effective d'ici la fin de l'année 2024 ou au cours du premier trimestre 2025.



A la Bourse de Paris, le titre Atos progressait de plus de 1% lundi matin suite à toutes ces annonces.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.