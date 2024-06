Atos : accord sur un financement intermédiaire

Atos annonce être parvenu à un accord sur la structure finale du financement intérimaire de 450 millions d'euros pour de la liquidité additionnelle annoncée le 9 avril et sur le financement intérimaire supplémentaire de 350 millions sollicité le 29 avril.



Une syndication des tranches supplémentaires de 225 et 350 millions d'euros de facilités (avec une réallocation des participations des banques au sein du programme d'affacturage de 75 millions) est lancée ce jour et prendra fin le 25 juin.



Atos confirme son objectif de parvenir à un accord définitif de restructuration financière avec le consortium Onepoint et une majorité de créanciers financiers durant la semaine du 22 juillet et envisage qu'un accord de principe soit obtenu la semaine prochaine.



