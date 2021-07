Atos : acquisition dans le calcul haute performance

Atos annonce renforcer son offre dédiée au calcul haute performance (HPC) avec l'acquisition de Nimbix, fournisseur d'une plateforme cloud HPC de référence, basée près de Dallas (Texas), qui a réalisé des milliers de projets HPC cloud dans 68 pays.



Nimbix propose des solutions HPC, cloud ou sur site, pour aider ingénieurs et scientifiques à concevoir, calculer, analyser et déployer des simulations ou des applications d'intelligence artificielle (IA), de machine learning et de deep learning.



L'acquisition de Nimbix donnera également les moyens à Atos d'étoffer ses offres HPC au sein de marchés stratégiques tels que le secteur industriel, les services financiers et l'assurance, la santé et les sciences de la vie, le secteur public et la défense.



