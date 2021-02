Atos : acquisition de Motiv ICT Security finalisée

Atos annonce avoir finalisé l'acquisition de Motiv ICT Security, le plus important fournisseur indépendant de services gérés de sécurité (MSS) des Pays-Bas, acquisition qui lui permet de renforcer sa position de troisième plus grand fournisseur mondial de MSS.



'Le centre d'opérations de sécurité (SOC) souverain de Motiv, certifié aux plus hauts niveaux de maturité par un organisme indépendant, élargit encore davantage le réseau mondial de SOC d'Atos', souligne le groupe de services informatiques.



Cette opération dans le domaine de la cybersécurité fait suite aux acquisitions de Paladion, digital.security, SEC Consult et plus récemment In Fidem, réalisées au cours des derniers mois dans différents pays.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.