Atos : acquisition de digital.security finalisée

Atos annonce avoir finalisé l'acquisition de digital.security, filiale d'Econocom et acteur de premier plan dans la cybersécurité en France et au BeLux, lui permettant de renforcer ses services mondiaux de cybersécurité et consolider sa position de leader sur le marché.



Les 250 experts et consultants qualifiés de digital.security renforceront l'approche de bout-en-bout d'Atos, qui 'accompagnera ses clients à toutes les étapes de leur parcours numérique, et continuera à promouvoir la résilience et la protection de la vie privée'.



Il bénéficiera également du CERT-DS développé par digital.security, le premier CERT (Computer Emergency Response Team) européen doté d'un laboratoire pour tester la sécurité des dispositifs IoT (Internet des Objets).



