Atos : alliance stratégique renforcée avec IBM

Les deux groupes de services informatiques Atos et IBM annoncent renforcer une alliance stratégique mondiale visant à aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique et optimiser leurs processus métiers.



'L'alliance élargie se concentrera notamment sur le développement d'offres conjointes tirant profit des solutions verticales décarbonées d'Atos et de ses capacités de fourniture de services, soutenues par IBM', expliquent-ils.



Dans le cadre de cette alliance, les clients auront accès à des solutions d'automatisation adaptées aux spécificités de leur métier, qui utiliseront l'IA et le cloud hybride pour accélérer l'adoption de nouvelles technologies, augmenter la productivité et réduire les coûts.



