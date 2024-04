Atos annonce l’évolution de son Conseil d’administration

Paris, France – le 3 avril 2024 - Atos annonce aujourd’hui la nomination d’un nouvel administrateur pour renforcer son Conseil d’administration au regard de la transformation de l’entreprise en cours.

Lors de sa réunion du 2 avril 2024, le Conseil d’administration a approuvé, sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance, la cooptation de M. Alain Crozier en tant que nouvel administrateur indépendant pour la durée restante du mandat de M. Carlo d’Asaro Biondo, soit jusqu’à l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2024.

M. Alain Crozier est Senior advisor chez Seven2 (ex Apax Partners). Son expérience de plus de 30 ans dans la gestion et le développement d'entreprises technologiques internationales apportera une expertise supplémentaire au Conseil d’administration, alors que le Groupe poursuit sa transformation.

***

A propos d’Alain Crozier

Alain Crozier a commencé sa carrière chez Peat Marwick Consultants (aujourd’hui KPMG) avant de rejoindre Lesieur Alimentaire (ERIDANIA BEGHIN SAY GROUP), où il a joué un rôle crucial dans la restructuration de l’entreprise.

Il rejoint le groupe Microsoft en 1994 et y occupe divers postes de direction pendant près de 30 ans. Ancien Président-Directeur Général de Microsoft Greater China, président de Microsoft France, il a également été directeur financier de Microsoft Global Sales, Marketing, Services, and Operations. Il a dirigé l'externalisation et la transformation des ventes, des finances, des ressources humaines et des opérations de Microsoft au niveau mondial et à grande échelle, ainsi que le repositionnement de l'activité en Chine, autour de nouveaux moteurs de croissance : digital natives, go global et partenariats stratégiques mondiaux.

En 2022, Alain Crozier a rejoint Seven2 (ex Apax Partners) en tant que senior advisor dans le secteur des technologies et des télécommunications, dans le but d'aider à créer les bases d'une croissance durable et d'accélérer la création de valeur.

Alain Crozier est diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion et de l'Université Claude Bernard (Lyon).

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 95 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Contact presse : globalprteam@atos.net

Relations investisseurs : investors@atos.net

Pièce jointe