Atos : annonce le projet d'acquisition d'Eagle Creek, un partenaire Salesforce Gold

Atos, leader international de la transformation digitale, annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir Eagle Creek Software Services (Eagle Creek). Basée aux Etats-Unis, Eagle Creek est une entreprise de conseil en technologie et management spécialisée dans les implémentations Salesforce pour ses clients en Amérique du nord.

Tirant profit des forces d'Eagle Creek en matière de relation client d'entreprise, de développement d'applications de bout en bout et de Business Intelligence, cette acquisition permettra à Atos d'enrichir sa connaissance de l'environnement Salesforce afin de repenser et fluidifier l'expérience client multi-canal.

« L'acquisition d'Eagle Creek et de son expertise spécifique sur les technologies Salesforce va muscler notre portefeuille digital en Amérique du nord et dans le monde. Cette opération représente une opportunité de développer une franchise Atos Salesforce mondiale et d'aider nos clients à croître en optimisant la satisfaction de leurs clients, » explique Bryan Ireton, directeur général d'Atos en Amérique du nord. « Cette transaction va également renforcer l'excellence opérationnelle d'Atos grâce à l'intégration de la culture et des valeurs d'Eagle Creek. »

Eagle Creek, dont le siège est basé à Minneapolis, compte plus de 245 employés. Collectivement, ses consultants détiennent plus de 700 certifications et « Super Badges » Salesforce. Depuis 20 ans, Eagle Creek fournit des services de CRM à ses clients listés dans le Fortune 1 500 et opérant dans les secteurs de la santé, des services financiers et de l'assurance ou encore de la communication.

« Nos clients ont besoin de mieux comprendre leurs clients grâce à l'analyse des données. Nous sommes convaincus que rejoindre Atos va nous permettre de mieux soutenir les entreprises dans l'organisation et le traitement de leurs données clients, tout en offrant à nos employés et consultants de nouvelles opportunités de développer leur carrière et leurs connaissances, » précise Ken Behrendt, President, Eagle Creek.

La finalisation de la transaction est prévue avant la fin de l'année.

Télécharger le communiqué en pdf

***

A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

Relations investisseurs

Gilles Arditti - gilles.arditti@atos.net - +33 1 73 26 00 66

Contact presse

Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @laurajanefau