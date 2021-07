Atos annonce trois acquisitions dont deux aux Etats-Unis

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services informatiques Atos a annoncé mardi trois acquisitions, dont deux aux Etats-Unis, pour des montants non communiqués.

La première, Nimbix, est une société américaine à l'origine d'une plateforme de calcul haute performance (HPC) dans le cloud. Fondée en 2010 et basée près de Dallas (Texas), Nimbix réalisé des milliers de projets HPC cloud dans 68 pays pour des programmes d'intelligence artificielle, de "machine learning" et de "deep learning".

"Grâce à cette acquisition, Atos, leader européen du calcul haute performance, étoffe son savoir-faire et se positionne en tant que leader dans l'accompagnement au déploiement de solutions HPC cloud", a souligné le groupe dans un communiqué.

Toujours aux Etats-Unis, Atos a signé un accord en vue d'acquérir Visual BI, un spécialiste de l'analyse des données et de la Business Intelligence (BI) dans le cloud. "Atos bénéficiera de l'expertise des plus de 180 experts de Visual BI, basés aux États-Unis, au Canada et en Inde. Ils viendront renforcer ses divisions Data Analytics et Cloud Enterprise Solutions", a précisé le groupe.

La troisième et dernière acquisition porte sur le groupe scandinave Ideal GRP, qui propose des services de conseil, d'intégration et de maintenance, ainsi que des logiciels aux entreprises du secteur industriel. Basée à Vantaa, en Finlande, Ideal GRP dispose de bureaux en Finlande, en Suède, en Norvège, au Danemark et en Estonie. Cette acquisition "s'inscrit dans la stratégie sectorielle d'Atos dont elle vient enrichir la division PLM et solutions d'ingénierie. Elle permet également au groupe d'étendre son empreinte en Europe du Nord", a indiqué le groupe.

July 27, 2021 13:27 ET (17:27 GMT)