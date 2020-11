Atos : annonce un partenariat avec Colt Technology Services

05/11/2020 | 11:44

Atos etColt Technology Servicesannoncent ce jour un partenariat qui verra Colt proposer l'offre des deux sociétés 'Contact Centre as a Service (CCaaS)' - une plateforme complète, transparente et évolutive qui permettra aux entreprises de mieux comprendre leurs clients.



CCaaS permettra en effet aux entreprises de poursuivre leur migration vers le cloud en leur permettant de déployer virtuellement des centres de contact entièrement intégrés dans l'outil CRM de l'entreprise.



Basé sur le cloud, CCaaS peut être pris en charge de n'importe où, y compris à la maison.



Colt CCaaS sera lancé en Europe à compter du premier trimestre 2021.



