Atos anticipe que les impacts du changement de sa notation de crédit seront limités

Paris – le 13 juillet 2022 – L’agence de notation S&P Global a abaissé aujourd’hui la notation de crédit d’Atos de BBB- assortie d’une perspective négative, à BB assortie d’une perspective négative. Ce changement de notation ne devrait avoir que des impacts limités sur les opérations et le financement du Groupe.

L’impact de ce changement de notation sur la structure et le coût de la dette d’Atos est très limité. Le seul de ses instruments de dette existants dont le coût soit sujet à une clause liée à sa notation de crédit est la facilité de crédit renouvelable de 2,4 milliards d’euros, qui demeure presque totalement non tirée à ce jour. Les termes et conditions des obligations restent inchangés.

Le 14 juin 2022, Atos a présenté son projet à l’étude de séparation en deux sociétés cotées et de déploiement d’un ambitieux plan de transformation. Ce projet, qui a déjà suscité une motivation et un engagement considérables de la part des employés du Groupe, et a été très bien reçu par ses clients, n’est pas impacté par le changement de notation intervenu aujourd’hui, de même que les objectifs financiers à moyen-terme communiqués le 14 juin.

Le 28 juin 2022, Atos a mandaté deux banques de premier plan, BNP Paribas et JP Morgan, pour réaliser la syndication de son nouveau financement tel que présenté le 14 juin. Cette syndication est en cours.

Comme indiqué dans le communiqué de S&P Global, la liquidité d’Atos est forte et sa politique financière est appropriée. En particulier, S&P Global précise que le niveau de liquidité prévu du Groupe devrait lui donner les moyens de mener à bien son plan de transformation, avec un prêt à terme de 1,5 milliard d’euros, une facilité de crédit renouvelable de 900 millions d’euros, une moindre utilisation des billets de trésorerie, et 700 millions d’euros au titre de cessions prévues d’actifs non stratégiques.

Nathalie Sénéchault, Directrice Financière du Groupe, a commenté :

« La stratégie financière d’Atos reste inchangée suite à cet abaissement de la notation de crédit du Groupe. Actuellement, avec sa trésorerie et sa facilité de crédit renouvelable non tirée, Atos a une liquidité amplement suffisante pour faire face à ses besoins. »

Pour plus de détails, veuillez-vous référer au communiqué de presse sur le site de S&P Global.

