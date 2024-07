(Actualisation: cours de Bourse, précisions concernant la gouvernance)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques en difficulté Atos a annoncé lundi avoir reçu les engagements nécessaires pour couvrir ses besoins de liquidités et avoir conclu un accord dit de "lock-up" avec un groupe de banques et de porteurs d'obligations concernant son plan de restructuration financière.

Après ces annonces, l'action Atos gagnait 5,5%, à 1,13 euro, dans un marché parisien en repli de 0,9% en début de séance. Le titre Atos affiche toujours un repli de plus de 80% depuis le début de l'année.

Selon les termes de l'accord, "les signataires s'engagent à soutenir et réaliser toute démarche ou action raisonnablement nécessaire à la mise en ouvre et la réalisation de la restructuration financière de la société", a expliqué Atos dans un communiqué.

En outre, la conclusion de cet accord "permet de recueillir le soutien des parties prenantes à la restructuration qui ne sont pas directement impliquées dans les discussions", a ajouté Atos. La possibilité de participer à l'accord sera ouverte à ces autres créanciers jusqu'au 22 juillet, a précisé le groupe.

L'accord a pu être obtenu après qu'Atos a reçu l'engagement du groupe de banques et du groupe de porteurs d'obligations de financer ses besoins en liquidités (nouveaux financements sécurisés) chiffrés à 1,675 milliard d'euros, a indiqué le groupe.

Atos a confirmé viser l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au cours de la semaine du 22 juillet, dans le but de mettre en ouvre et d'obtenir l'approbation du tribunal sur le plan de restructuration financière.

"Les opérations de restructuration financière seront ensuite mises en ouvre au cours du second semestre 2024 en vue d'une réalisation effective d'ici la fin de l'année 2024 ou au cours du premier trimestre 2025", a rappelé Atos.

A l'issue de la restructuration financière, les banques et les porteurs d'obligations de la société n'entendent pas agir de concert et Atos restera en conséquence non contrôlée au sens du code du commerce, a par ailleurs indiqué Atos.

"Le conseil d'administration restera composé d'une majorité d'administrateurs indépendants et certains créanciers auront le droit de proposer la nomination de membres et/ou de censeurs" suite à l'opération, a précisé Atos.

