Atos : choisi par Venator pour réduire son empreinte carbone

Atos annonce aujourd'hui avoir été retenu par Venator pour automatiser le calcul de l'empreinte carbone de ses produits.La solution numérique déployée par Atos permettra à Venator de mettre à la disposition de ses clients des données plus détaillées sur l'empreinte carbone de ses produits.Venator pourra également évaluer les émissions de CO2 générées par son portefeuille et son réseau de production afin de mener des actions qui permettront d'en réduire l'impact carbone.Jusqu'en mars 2023, Venator déploiera la solution numérique d'Atos dédiée au calcul de l'empreinte carbone des produits de l'industrie chimique afin d'extraire des indicateurs issus de ses systèmes ERP et de gestion des données.' Venator est en bonne position pour mettre en place un calcul automatisé de l'empreinte carbone de ses produits grâce à l'excellence de sa base de données et de ses processus ERP ', commente Stuart Lemmon, Responsable de la décarbonation chez Atos.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.