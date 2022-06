Atos : choisi pour le supercalculateur MareNostrum5

Atos, à la tête d'un consortium, annonce avoir été choisi pour délivrer le système pré-exascale qui sera hébergé par le Centre de supercalcul de Barcelone, en Espagne, dans le cadre d'un contrat avec l'intitiative EuroHPC JU.



'Le nouveau supercalculateur, appelé 'MareNostrum5', se classera parmi les supercalculateurs les plus puissants au monde et ouvrira la voie aux capacités dites 'exascales', la prochaine ère du calcul intensif', souligne le groupe informatique.



Avec une puissance pouvant atteindre 314 pétaflops, soit au moins 314 millions de milliards de calculs par seconde, MareNostrum5 est conçu pour stimuler la recherche médicale européenne à travers différents projets.



Le système permettra également de renforcer les performances de calcul pour des applications complexes qui nécessitent d'être traitées en dehors du cloud : recherche sur le climat, ingénierie, science des matériaux et sciences de la terre.



