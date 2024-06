Atos chute : fin des négociations avec Onepoint

A l'ouverture des marchés ce matin, Atos (-6,05% à 1,126 euro) enregistre la plus forte baisse de l'indice SBF 120, suite à une mise à jour concernant son plan de refinancement. Ce mercredi, le groupe informatique annonce "avoir reçu de la part du comité représentatif de ses créanciers obligataires (SteerCo) une proposition globale de restructuration financière révisée tenant compte de la décision de Onepoint, Butler Industries et Econocom de se retirer des discussions le 25 juin 2024".



Les discussions se poursuivent avec le comité représentatif des créanciers (SteerCo) et certaines banques sur la base de cette proposition en vue de parvenir à un accord dans les meilleurs délais.



"Lorsqu'un accord sur un plan de restructuration financière aura été trouvé, une nouvelle période de syndication du financement intérimaire (tranches supplémentaires de 225 millions d'euros et 350 millions d'euros) évoqué dans le communiqué de presse publié par la société le 20 juin 2024 s'ouvrira", précise Atos.



Comme indiqué dans les précédentes communications, Atos rappelle que la mise en œuvre du plan de restructuration financière envisagé entraînera une dilution massive pour ses actionnaires actuels, qui devraient détenir moins de 0,1% du capital social.



Le consortium Onepoint, Butler Industries et Econocom a confirmé mettre fin aux négociations en cours, dans le cadre de la phase de due diligence et de discussions entamée avec Atos le 12 juin 2024, sous l'égide de la Conciliatrice, Maître Hélène Bourbouloux.



"Malgré le formidable engagement des collaborateurs d'Atos et la résilience des clients du groupe, le consortium Onepoint, Butler Industries et Econocom a constaté que les conditions n'étaient pas réunies pour conclure un accord ouvrant la voie à une solution pérenne de restructuration financière et de mise en œuvre du projet One Atos", explique Onepoint dans son communiqué.