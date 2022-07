Atos : cinq start-ups rejoignent le programme Scaler

Atos annonce l'intégration de cinq nouvelles start-ups -spécialisées dans la sécurité numérique et les technologies quantiques- au programme 'Scaler, the Atos Accelerator', un programme d'accélération dédié à l'open innovation pour les start-ups et les PME.



L'intégration de ces jeunes pousses, à savoir ColibrITD, Cycognito, DuoKey, Digitalberry et GitGuardian, enrichira le portefeuille de Scaler, 'véritable levier de valeur ajoutée pour les clients d'Atos', grâce à leurs solutions innovantes.



Le groupe de services informatiques soutiendra quant à lui le développement des activités de ces start-ups et favorisera leur croissance à l'international, en accélérant leur accès à ses clients et à son écosystème de partenaires.



