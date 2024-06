Atos : collaboration stratégique avec Microsoft, via Eviden

Le groupe Atos, par le biais de sa filiale Eviden, annonce une collaboration stratégique avec Microsoft visant à combiner leurs expertises pour accélérer l'adoption de ' RISE with SAP ' sur Microsoft Azure.



Une unité de service dédiée sera créée au sein d'Eviden, combinant l'expertise d'Atos et de Microsoft dans divers secteurs pour fournir des services spécialisés visant à faciliter la transformation numérique des clients avec SAP S/4HANA et le cloud Microsoft.



Cette initiative permettra une intégration fluide des solutions SAP et Microsoft, offrant des avantages en termes d'innovation, de cybersécurité et de gestion de la performance numérique.



Ce partenariat s'inscrit dans un accord stratégique mondial de cinq ans entre Eviden et Microsoft, visant à renforcer les stratégies de Cloud et d'IA.



